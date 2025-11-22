Iberia, TAP, Avianca, GOL, Latam y Caribbean suspenden vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

El aeropuerto de Maiquetía registró este sábado múltiples cancelaciones de vuelos luego de que seis aerolíneas suspendieran sus trayectos a Venezuela tras la advertencia de la FAA sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano. Entre las líneas aéreas está Avianca.

Caracas. Seis aerolíneas internacionales —Iberia, TAP, Avianca, Caribbean Airlines, GOL y Latam— suspendieron este sábado sus conexiones con Venezuela, luego de que el gobierno de Estados Unidos alertara a la aviación comercial sobre un “empeoramiento de la situación de seguridad” y un aumento de la actividad militar en el espacio aéreo venezolano y sus alrededores.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, confirmó a la AFP que las compañías cancelaron sus operaciones hacia y desde Caracas, aunque no precisó por cuánto tiempo se mantendrá la suspensión.

La decisión de las aerolíneas ocurrió al día siguiente de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera una notificación (NOTAM) de seguridad aérea para la región de Maiquetía (SVZM), donde recomienda extremar precauciones debido al deterioro de las condiciones de seguridad.

La ciudad de Maiquetía es donde se localiza el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar a 37 kilómetros de Caracas.

El texto del aviso —identificado como KICZ A0012/25 NOTAM— señala:

“Se aconseja a los operadores ejercer precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en o alrededor de Venezuela. Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y aeronaves en tierra”.

La FAA dirigió a los operadores a consultar información adicional sobre amenazas en el sitio oficial del organismo, donde mantiene actualizaciones de restricciones para la aviación civil estadounidense, precisa la notificación oficial.

Mientras Iberia, TAP, Avianca, Caribbean, GOL y Latam suspendieron rutas, ALAV confirmó que continúan operando: Copa Airlines, Air Europa, Turkish Airlines, Laser y PlusUltra.

ALAV pidió a los pasajeros con vuelos programados “en los próximos días o semanas” mantenerse atentos a avisos oficiales de cada aerolínea ante la posibilidad de nuevas cancelaciones.

En el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, los vuelos de TAP y Avianca aparecían este sábado en estado de cancelación.

Caribe bajo tensión militar

La advertencia ocurre en momentos en que Estados Unidos movilizó al Caribe, el portaviones más grande del mundo, acompañado de buques de guerra y aviones de combate como parte de operaciones antidrogas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que este despliegue constituye una “amenaza” orientada a forzar su salida del poder.

Washington, por su parte, prevé declarar el lunes como organización terrorista a un presunto cártel de narcotráfico vinculado al mandatario venezolano.

Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han destruido más de 20 embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de 83 personas fallecidas.