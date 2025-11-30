Venezuela pide ayuda a la OPEP para detener la ‘agresión’ de Estados Unidos en el Caribe

Nicolás Maduro advierte que Estados Unidos pretende derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo

Caracas, Venezuela. Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ayuda para detener la “agresión” de Estados Unidos, que mantiene desde agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe, según una carta del presidente Nicolás Maduro divulgada este domingo.

El despliegue de Estados Unidos incluye buques destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo. Venezuela asegura que las maniobras no pretenden combatir el narcotráfico, sino derrocar a Maduro.

“Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”, señala la carta de Maduro leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un comité ministerial de la OPEP realizado virtualmente.

El mandatario venezolano advierte que Estados Unidos pretende derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo. Señala que una acción militar desde el norte “pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”.|

Estados Unidos promueve un cerco marítimo y ahora aeronáutico sobre Venezuela y sus alrededores, después de que el presidente Donald Trump advirtiera este sábado que el espacio aéreo del país caribeño debía considerarse “cerrado en su totalidad”.

La semana pasada Washington emitió una alerta aérea por la creciente actividad militar en la zona, acatada por seis aerolíneas que suspendieron sus conexiones con Venezuela. Este domingo la agencia de viajes rusa Pegas Touristik, que volaba con frecuencia a la la isla de Nueva Esparta (norte), también acató la alerta estadounidense y suspendió sus vuelos.

Desde 2021 Venezuela y Rusia han firmado varios convenios turísticos, gracias a los cuales Nueva Esparta ha recibido a miles de turistas rusos que contribuyen con la economía de la isla, principalmente dependiente del turismo.

Venezuela mantiene por ahora sus dos rutas hacia Rusia, aliado del chavismo, con la aerolínea estatal Conviasa.

La autoridad aeronáutica revocó previamente las concesiones para operar en su país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, todas acusadas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos.

Trump dijo el jueves que los esfuerzos para parar a narcotraficantes venezolanos “por tierra” comenzarán “muy pronto”, aunque ha adelantado que hablará con Maduro “en algún momento”.