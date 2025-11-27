Venezuela revoca permisos a aerolíneas que suspendieron vuelos en su territorio

Caracas, Venezuela. Venezuela revocó los permisos para operar en el país a seis aerolíneas a las que acusó de “terrorismo” después de que suspendieron sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región.

La medida, anunciada la noche del miércoles, aplica para la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilena-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, anunció el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac) en un comunicado.

Las señalan de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales”, indicó el texto.

Estados Unidos instó la semana pasada a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

La advertencia ocurrió en medio del despliegue militar estadounidense en la zona para operaciones contra el narcotráfico, que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, insiste tiene como objetivo derrocarlo.

Las seis compañías afectadas anunciaron entonces la suspensión temporal de sus actividades. El ministerio de Transporte venezolano les dio plazo hasta el mediodía del miércoles para reanudar los vuelos, pero todas mantuvieron la suspensión, por lo que el gobierno les revocó los permisos.

Una fuente de Iberia dijo a la AFP que el deseo de la compañía “es retomar los vuelos a Venezuela lo antes posible, en cuanto se den condiciones plenas de seguridad”.

Iberia “no puede operar en zonas donde hay un alto riesgo de seguridad. Es el caso actual de Venezuela, donde AESA, autoridad española, recomienda no volar en este momento”, agregó la fuente.

El ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel, declaró por su parte que la medida es “desproporcionada”.

“Lo que estamos haciendo es, a través de nuestra embajada, sensibilizar a las autoridades venezolanas para que entiendan que esta medida es desproporcionada, que no tenemos ninguna intención de cancelar nuestras rutas hacia Venezuela y que, obviamente, solo lo hicimos por razones de seguridad”, aseguró Rangel a periodistas este jueves.

Trump dice que no planea ataques de EEUU contra Venezuela

“Quédense con sus aviones”

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, criticó la alerta de Washington y defendió el derecho “soberano” de Venezuela de decidir cuáles empresas operan en el país caribeño.

“Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”, dijo Cabello el miércoles.

En contraste, Cabello indicó que aviones con migrantes deportados siguen llegando cada semana a Venezuela desde ese país. Por ejemplo, este miércoles un avión de bandera estadounidense arribó con 175 deportados.

La suspensión de vuelos ha afectado hasta ahora a más de 8.000 pasajeros de al menos 40 vuelos diferentes, según datos de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit).

En los últimos días se ha registrado actividad constante de aviones de combate estadounidenses a pocas decenas de kilómetros de las costas venezolanas, según páginas de rastreo de aeronaves.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, denunció el martes que Estados Unidos “dispone sus armas para la guerra”.

“Bombarderos, buques, destructores, submarinos, todos equipados con misiles guiados, aviones de combate acercándose a las costas, tratando de intimidar un pueblo”, dijo.

Actividad militar en el Caribe

El presidente Donald Trump mantiene una postura ambivalente sobre Venezuela, con llamados a diálogo a la vez que asegura estar dispuesto a encontrar una solución al conflicto “de la manera difícil”.

Entre tanto, Estados Unidos refuerza sus alianzas con países caribeños.

República Dominicana autorizó utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos, tras la visita el miércoles a la isla del jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

En tanto, el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, se reunió con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, para discutir la seguridad de la región.

Tanto Dominicana como Trinidad han reafirmado su respaldo a Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Más de una veintena de embarcaciones presuntamente cargadas con droga han sido bombardeadas en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 muertos.

Expertos cuestionan la legitimidad de los ataques, pues Washington no ha presentado pruebas de que las embarcaciones se utilizaran para el narcotráfico. Caracas denuncia que se trata de “ejecuciones extrajudiciales”.