El Mundo

Tony Blair lideraría autoridad transitoria en Gaza, según medios británicos

Ex primer ministro de Reino Unido integró reuniones con Trump sobre Gaza; su oficina negó apoyar cualquier plan que implique desplazar a la población palestina.

EscucharEscuchar
Por AFP
Tony Blair sería la autoridad transitoria en Gaza tras el fin de la guerra, según propuesta que la Casa Blanca ya conoció, según BBC.
Tony Blair sería la autoridad transitoria en Gaza tras el fin de la guerra, según propuesta que la Casa Blanca ya conoció, según BBC. (JADE GAO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpTony BlairReino UnidoEstados UnidosPalestinaIsraelGazaGuerra Israel-Hamás
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.