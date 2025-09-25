El Mundo

Líder palestino asegura que Hamás deberá entregar sus armas y pide reconocimiento ante la ONU

El líder palestino Mahmud Abás se dirigió a la ONU, donde condenó el antisemitismo y las acciones de Hamás. ¿Qué pidió a la comunidad internacional?

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, habla durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 25 de septiembre de 2025.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, habla durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 25 de septiembre de 2025. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Benjamin NetanyahuMahmud AbásAsamblea General de la ONUHamás
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.