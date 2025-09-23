El Mundo

Francia reconoce el Estado de Palestina: ‘Ha llegado la hora de la paz’

Varios países anunciaron que reconocerían al Estado palestino en la ONU

Por AFP
Macron en la ONU
El ministro de asuntos exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud y el presidente de Francia Emmanuel Macron durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Palestina en la sede de la ONU durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) (ANGELA WEISS/AFP)







PalestinaONUMacron
AFP

AFP

