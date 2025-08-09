El Mundo

Conflicto Israel-Hamás desata ola de protestas en Tel Aviv contra ofensiva para conquistar la ciudad de Gaza

Los manifestantes asistieron con pancartas y fotos de los rehenes aún cautivos en el territorio palestino, y exhortaron al gobierno a obtener su liberación

Por AFP
Las familias de los rehenes y los militantes israelíes favorables a la paz con los palestinos reclaman un cese el fuego con Hamás para obtener la liberación de los últimos cautivos.
Las familias de los rehenes y los militantes israelíes favorables a la paz con los palestinos reclaman un cese el fuego con Hamás para obtener la liberación de los últimos cautivos. (MANDEL NGAN/AFP)







