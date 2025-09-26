Foros

Las conclusiones de una comisión internacional cuestionable en el caso de Israel-Gaza

La señora Pillay y su comisión ignoran el hecho de que la organización terrorista Hamás utiliza la infraestructura y a los civiles de Gaza como escudos humanos y que Israel adopta medidas activas para evacuar a los civiles de Gaza de las zonas de combate

Por Mijal Gur Aryeh
Palestinos desplazados con sus pertenencias hacia el sur por una carretera en la zona del campo de refugiados de Nuseirat. Israel ha bombardeado la ciudad de Gaza con ataques aéreos y tanques en su intento de apoderarse de ella, casi dos años después del inicio de la guerra. Fotografía:
Palestinos desplazados se dirigen hacia el sur por una carretera en la zona del campo de refugiados de Nuseirat. (EYAD BABA/AFP)







