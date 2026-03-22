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Tensión en Oriente Medio: Irán amenaza con atacar infraestructuras energéticas tras ultimátum de Trump

Donald Trump dio un ultimátum de 48 horas a Irán por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Teherán amenaza con atacar plantas de agua y energía en la región

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Por AFP
Esta fotografía distribuida por Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) a través de su sitio oficial Sepanews, difundida el 17 de febrero de 2026, muestra embarcaciones maniobrando alrededor de un buque petrolero durante un ejercicio militar realizado por miembros del IRGC y de la marina en el estrecho de Ormuz.
Donald Trump dio un ultimátum de 48 horas a Irán por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Teherán amenaza con atacar plantas de agua y energía en la región. (-/AFP)







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