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Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar instalación nuclear en Natanz

Teherán acusa a Washington e Israel de atacar su principal complejo nuclear. El OIEA pide moderación y confirma que no hay fuga de radiación tras el incidente

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Por AFP
Irán confirmó que las secciones sobre la superficie de la planta de enriquecimiento de Natanz habían sido destruidas, pero el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que los niveles de radiación fuera del sitio "se mantuvieron sin cambios".
Teherán acusa a Washington e Israel de atacar su principal complejo nuclear. El OIEA pide moderación y confirma que no hay fuga de radiación tras el incidente. (HANDOUT/AFP)







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