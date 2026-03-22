El Mundo

Centro diplomático estadounidense sufre ocho ataques en el aeropuerto de Bagdad, Irak

Un centro diplomático y logístico de Estados Unidos en el aeropuerto de Bagdad sufrió un ataque con cohetes y drones

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Por AFP
Explosiones en Bagdad, Irak, uno de los escenarios de la guerra.
Explosiones en Bagdad, Irak, uno de los escenarios de la guerra. (-/AFP)







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