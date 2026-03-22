Centro diplomático estadounidense sufre ocho ataques en el aeropuerto de Bagdad, Irak

Explosiones en Bagdad, Irak, uno de los escenarios de la guerra.

Bagdad, Irak. Un centro diplomático y de logística estadounidense del aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak, fue atacado ocho veces durante la noche, indicó este domingo un encargado de seguridad iraquí, en plena guerra en Oriente Medio.

“Ocho ataques distintos, llevados a cabo hasta el amanecer con cohetes y drones, apuntaron” al centro estadounidense del aeropuerto, dijo a la AFP un alto cargo de seguridad. “Algunos cohetes cayeron en las inmediaciones de esta base”, indicó.

Otro responsable de seguridad dijo que al menos se produjeron seis ataques.

Un vehículo que transportaba un sistema de lanza-cohetes fue hallado en el barrio de Al Jihad, cerca del aeropuerto, según una fuente policial.

Facciones armadas iraquíes, afines a Irán, suelen reivindicar tiros contra intereses de Estados Unidos en la zona, en apoyo a la república islámica, blanco de una ofensiva israeloestadounidense.