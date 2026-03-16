200 militares de Estados Unidos heridos en siete países durante guerra con Irán

Explosiones en Bagdad, Irak, uno de los escenarios de la guerra.

Washington, Estados Unidos. Alrededor de 200 militares estadounidenses han resultado heridos en siete países de Oriente Medio desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el lunes un portavoz del ejército estadounidense.

“La gran mayoría de las heridas han sido leves y más de 180 efectivos ya han vuelto al servicio”, mientras que “10 se clasifican como gravemente heridos”, declaró el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos.

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