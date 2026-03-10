Pentágono confirma que más de 140 soldados han resultado heridos en Irán tras reporte de Reuters

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, ofrecen una rueda de prensa sobre la Operación Epic Fury en el Pentágono, el 10 de marzo de 2026.

La agencia de noticias Reuters informó este martes de que al menos 150 tropas estadounidenses han resultado heridas en la incursión militar en Irán.

Reuters publicó la noticia basada en dos fuentes con conocimiento del asunto, que no ha sido reportado previamente, y que excede la cifra de ocho soldados heridos que el Pentágono había comunicado.

Según el Departamento de Defensa, siete soldados han fallecido como consecuencias de las acciones militares en Medio Oriente.

En un comunicado posterior a la publicación del informe de Reuters, el Pentágono estimó la cifra en aproximadamente 140 heridos y señaló que la gran mayoría presentaba lesiones leves.

El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que 108 de los militares heridos ya han regresado al servicio.

Parnell señaló además que ocho efectivos gravemente heridos están recibiendo “el más alto nivel de atención médica”.