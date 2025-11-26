El Mundo

República Dominicana permite uso temporal de aeropuerto y base aérea a Estados Unidos para operativo antidrogas

República Dominicana autoriza a Estados Unidos usar por tiempo limitado San Isidro y Las Américas para apoyo logístico en operativos en el Caribe.

Por AFP
“Hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas". (FRANCESCO SPOTORNO/AFP)







