Estados Unidos despliega el portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe y Venezuela responde con maniobras militares

El portaaviones USS Gerald Ford se unió al operativo antidrogas de Estados Unidos en América Latina. Conozca como responde Venezuela.

Por AFP
Ya son 20 las embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico con al menos 76 muertos. (RYAN D. MCLEARNON/AFP)







