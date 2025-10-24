El Mundo

Estados Unidos envía el mayor portaaviones a América Latina en su campaña contra el narcotráfico

El Pentágono desplegó el mayor portaaviones, USS Gerald R. Ford, “para combatir el narcotráfico en América Latina y reforzar la lucha contra el narcoterrorismo”.

Por AFP
Según el Pentágono, el objetivo de Donald Trump es "desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria". (STAFF/AFP)







Estados UnidosCaribePentágonoAmérica LatinaNarcotráficoPortaaviones
