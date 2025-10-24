El Mundo

Décimo ataque de Estados Unidos en el Caribe mata a seis personas en nuevo ataque a presunta narcolancha

Crece la tensión por la lucha antidrogas entre reclamos de Colombia y Venezuela. Lea más sobre el nuevo ataque.

Por AFP
US Secretary of Defense Pete Hegseth (R) talks with Panama Canal Administrator Ricaurte Vasquez during a visit to the Miraflores locks of the Panama Canal in Panama City on April 8, 2025. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
“Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio te trataremos como tratamos a Al Qaeda”, declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. (FRANCO BRANA/AFP)







Estados UnidosPentágonoPete HegsethDonald TrumpCaribeNarcotráficoAtaque
