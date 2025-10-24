El Mundo

“¡No crazy war!”: Maduro responde a maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe

Estados Unidos movilizó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el manifiesto propósito de combatir el tráfico de drogas

Por AFP
Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela, poco después de que Nicolás Maduro pidiera “¡No crazy war, please!” ante el despliegue norteamericano en la región.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusa a Nicolás Maduro, líder de Venezuela, de encabezar una supuesta banda del narcotráfico, lo que el mandatario niega. (Foto: AFP) (NICHOLAS KAMM HO/AFP)







