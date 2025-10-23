El Mundo

Petro acusa a Trump de ‘ejecuciones extrajudiciales’ en el Caribe

Gustavo Petro calificó como “ejecuciones extrajudiciales” los ataques ordenados por Donald Trump contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe.

Por AFP
Banderas de Colombia y Estados Unidos
Trump y Petro entraron en una guerra de palabras que sube y baja de tono en medio de la peor crisis entre los dos países que por décadas tuvieron una de las relaciones más estrechas en la región. (Shutterstock/Shutterstock)







