El Mundo

Colombia pierde asistencia económica de Estados Unidos: ¿qué rubros se verían afectados tras anuncio de Trump?

El presidente republicano acusó a Gustavo Petro de ser un ‘líder narcotraficante’ y suspendió ‘toda forma de pago o subsidio’ al país

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Homenajes bajo el sello cubierto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en su sede en Washington este 7 de febrero. Fotografía:
Homenajes bajo el sello cubierto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en su sede en Washington este 7 de febrero. Fotografía: (MANDEL NGAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaEstados UnidosGustavo PetroDonald TrumpUSAID
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.