Colombia pierde asistencia económica de Estados Unidos: ¿qué rubros se verían afectados tras anuncio de Trump?

En un nuevo episodio de fuertes tensiones entre Bogotá y Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspenderá “a partir de hoy” cualquier “pago o subsidio” que destina su país a Colombia.

La medida, que Trump justificó al acusar al Gobierno colombiano de no hacer lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico, abre un escenario de gran incertidumbre para el país. La suspensión podría representar la mayor pérdida de la asistencia económica proveniente de su principal aliado comercial y estratégico.

“(El narcotráfico) se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y (Gustavo) Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo.

A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia“, dijo el dirigente republicano en su cuenta de Truth Social, en la que acusó al jefe de Estado colombiano de ser un “líder del narcotráfico”, pero sin proporcionar pruebas que sustentes estos graves señalamientos.

¿Cuánto dinero recibe Colombia de Estados Unidos?

Según cifras oficiales estadounidenses del portal ForeignAssistance, una entidad vinculada al Departamento de Estado, en el año fiscal 2023 (el último año en el que se dispone de información completa) Washington desembolsó un total de $708 millones, es decir, alrededor de 2,7 billones de pesos colombianos en la tasa de cambio actual, que se destinaron a un total de 550 actividades en el territorio nacional.

Serían un golpe para la lucha contra el narcotráfico, ya que, pese a las tensiones entre Trump y Petro, Colombia sigue siendo un socio fundamental para Washington

Ese año, la principal entidad que distribuyó esta ayuda financiera fue la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), la entidad hoy clausurada -por decisión de Trump- que destinó al país ayudas por $396 millones.

En segundo lugar se encuentra el Departamento de Estado, con un desembolso de $290 millones.

Los sectores de principal destino de esta financiación corresponden a la asistencia humanitaria ($249 millones), seguida de programas de paz y seguridad ($157 millones) y programas de apoyo ($115 millones), programas de desarrollo económico ($91,5 millones), entre otros sectores.

Según el ForeignAssitance, el apoyo fue principalmente económico, pues se destinaron $661 millones (93,30%) para el país; mientras que el apoyo militar consistió en $47 millones (6,70 %).

Para el año 2024, cuyas cifras son parciales, se desembolsaron $720 millones de dólares. Este monto se vio fuertemente afectado para el año fiscal 2025, el cual, según cifras de ForeignAssistance, pasó a un desembolso total de $232 millones, lo cual representa una reducción del 67% en comparación al año anterior.

La diferencia entre el monto desembolsado y el monto aprobado por el Congreso

Sin embargo, en contraste a estos datos, el Congreso de Estados Unidos, entidad que aprueba el monto total de asistencia económica que se destina al exterior, cuenta con datos más mesurados del dinero que se aprueba año tras año para Colombia.

En ese sentido, cifras del Legislativo estadounidense muestran que en el año fiscal 2023 se aprobaron $453 millones; para 2025 esta cifra se redujo a $413 millones, y actualmente se debate un presupuesto de $209 millones para el año fiscal 2026, una reducción de la mitad en comparación con el año anterior.

Sin embargo, este monto no ha sido aprobado, pues aún falta que el Senado emita su voto y luego pase a conciliación entre ambas Cámaras.

Por esto, el dinero que se destina al país se mantiene en los 413 aprobados para el año fiscal 2025 hasta que se dé el visto bueno final al nuevo monto, el cual, de aprobarse ese recorte, significaría un duro golpe para los apoyos que recibe el país, especialmente en sectores no destinados a la seguridad.

Ante esta incongruencia entre los $708 millones reportados por ForeignAssistance.gov y los 453 millones aprobados por el Congreso de Estados Unidos para Colombia en el año fiscal 2023, surge la duda: ¿por qué estas dos cifras tan distantes? Esto se debe a que ambas cifras miden cosas distintas dentro del mismo periodo fiscal.

El monto del Congreso corresponde a los fondos nuevos autorizados por ley ese año (las appropriations), mientras que el portal de ForeignAssistance refleja los desembolsos totales efectivamente ejecutados por las agencias, que pueden incluir recursos aprobados en años anteriores, reprogramaciones interanuales, o fondos complementarios de otras agencias federales más allá del Departamento de Estado y Usaid.

En otras palabras, el Congreso aprueba cuánto puede gastarse, pero ForeignAssistance muestra cuánto realmente se gastó o comprometió -incluso si parte de ese dinero proviene de asignaciones previas-, por eso la cifra ejecutada puede ser significativamente más alta que la aprobada ese mismo año.

Cabe recordar que el presidente Donald Trump (quien asumió su mandato el 20 de enero) anunció el cierre de Usaid, una de las principales fuentes de asistencia económica estadounidense al país, que era el mayor receptor de la región de estas ayudas.

La decisión afectó también a naciones alrededor del mundo que vieron fuertemente afectadas sus programas por cuenta del corte de las ayudas.

Para el caso de Colombia el impacto fue mayor, pues Usaid en tan solo seis años, entre el 2018 y el 2024, le representó a los programas de ayuda y asistencia humanitaria que avanzan en el país,recursos por más de 1.200 millones de dólares.

Según reveló la Unidad de Datos de EL TIEMPO con base a cifras oficiales de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC), con corte del 27 de enero, la asistencia de los últimos 6 años de Usaid representa el 22 por ciento de todo el dinero de cooperación que ha entrado desde Estados Unidos.

Con el cierre de esta entidad y los recortes a programas de asistencia humanitarios, calificados por Trump como un “desplifarro” de dinero que no beneficia a EE. UU., el monto que recibe Colombia se vio reducido a asistencias en sectores de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Y estos sectores son los que precisamente están en vilo tras la descertificación de Washington al país en la lucha antidrogas, decisión que sin embargo vino acompañada de un waiver, una medida de excepción que permite seguir entregando recursos y cooperación, pero que le daría los argumentos legales a Trump para justificar la movilización de esos dineros que se destinan al país a otros sectores, o suspenderla en su totalidad.

En ese sentido, Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown y expresidente del Diálogo Interamericano, le cuenta a este diario que, de materializarse el recorte a todos los pagos o subsidios que destina EE. UU. a Colombia, esto representaría un duro golpe en la lucha contra el narcotráfico.

“Serían un golpe para la lucha contra el narcotráfico, ya que, pese a las tensiones entre Trump y Petro, Colombia sigue siendo un socio fundamental para Washington”, explica el experto, quien de todos modos recuerda que la decisión de Trump debe pasar primero por el Congreso.

Pero, matiza Shifter, "hasta ahora no hemos visto ninguna resistencia en el Congreso dentro del Partido Republicano en prácticamente ningún tema. No hay razón para creer que Colombia vaya a ser diferente".