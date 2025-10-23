El Mundo

Colombia pide a Estados Unidos que ‘cese’ ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe

Cancillería colombiana remitió una nota al gobierno de Donald Trump en la que insta a respetar las normas que dicta el derecho internacional

Por AFP
Ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Pacífico
Captura de pantalla del video compartido por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, con el que anunció, este miércoles, dos ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Pacífico. Foto (Tomado de X/Captura de pantalla de X)







ColombiaGustavo PetroEstados UnidosDonald Trump
AFP

AFP

