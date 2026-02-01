El Mundo

‘Prisioneros en casa’: La situación de una familia mexicana bajo las redadas de Trump

Familia mexicana lleva dos meses encerrados en Mineápolis. El miedo a la Operación Metro Surge y al ICE convierte el sueño americano en una pesadilla de puertas blindadas.

Por AFP
People hold signs and candles during a vigil for Alex Pretti, a 37-year-old nurse who was fatally shot by immigration agents in Minneapolis, outside the US Embassy in London on January 31, 2026. On January 24, US Border Patrol officers shot and killed 37-year-old nurse Alex Pretti on the fringes of a deportation raid in Minneapolis, Minnesota. Less than three weeks earlier, an ICE immigration officer shot and killed Renee Good, a mother of three, in the same city. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
“Es inhumano vivir así, como prisionero en su propia casa”, declaró Ana a la AFP utilizando un seudónimo. (HENRY NICHOLLS/AFP)







