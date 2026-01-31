El Mundo

¿Qué son las ciudades santuario y por qué están en la mira de Donald Trump?

Según el Centro de Estudios sobre Inmigración, hay 200 ciudades santuario en 13 de los 50 estados del país

Por AFP
US President Donald Trump looks on after signing the "Great American Recovery Initiative" aimed at combating addiction and substance abuse in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on January 29, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Trump considera que estos gobiernos locales de las "ciudades santuario" infringen la ley y protegen a delincuentes. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







Donald TrumpMigraciónEstados Unidos
