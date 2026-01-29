El Mundo

Trump reorganiza plan migratorio en Mineápolis y suspende a agentes tras tiroteo mortal

Bajo presión y protestas, presidente reorganizó la jerarquía de los agentes federales en Minesota tras tiroteo que mató al enfermero Alex Pretti

EscucharEscuchar
Por AFP
Carteles de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses asesinados a tiros por agentes de inmigración a principios de este mes, se ven en un cartel una vigilia con velas donde Alex Pretti, de 37 años, estuvo la semana pasada en Minneapolis, Minnesota. Fotografía:
Carteles de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses asesinados a tiros por agentes de inmigración a principios de este mes, se ven en un cartel una vigilia con velas donde Alex Pretti, de 37 años, estuvo la semana pasada en Minneapolis, Minnesota. Fotografía: (OCTAVIO JONES/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MineápolisICEDonald TrumpAlex Pretti
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.