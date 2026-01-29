Trump reorganiza plan migratorio en Mineápolis y suspende a agentes tras tiroteo mortal

Carteles de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses asesinados a tiros por agentes de inmigración a principios de este mes, se ven en un cartel una vigilia con velas donde Alex Pretti, de 37 años, estuvo la semana pasada en Minneapolis, Minnesota. Fotografía:

Mineápolis. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una nueva ola de tensión política y social en Mineápolis, luego de que dos agentes de inmigración fueran suspendidos este miércoles tras su implicación en el tiroteo mortal de un enfermero, un hecho que fue captado en video y que desató indignación en Minesota.

El llamado “zar fronterizo” del Gobierno, Tom Homan, presentará este jueves en Mineápolis un nuevo plan contra la inmigración, tras la crisis provocada por el caso de Alex Pretti, de 37 años, quien recibió múltiples disparos el sábado durante un forcejeo con agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP).

Según la información, Pretti fue obligado a tirarse al suelo y, en medio del altercado, fue baleado. Los dos agentes involucrados fueron suspendidos desde el sábado, mientras las autoridades revisan lo ocurrido.

Mineápolis, la principal ciudad de Minesota, continúa conmocionada no solo por la muerte de Pretti, sino también por la de Renee Good, una madre estadounidense de la misma edad, quien murió el 7 de enero tras recibir disparos atribuidos a la policía de inmigración (ICE) en un incidente separado.

Ante el impacto de estos casos, Trump decidió reorganizar la jerarquía de los agentes federales desplegados en el estado y sustituyó al polémico Greg Bovino —conocido por redadas agresivas y mediáticas— por Homan, quien se enfocará en la conducción política de la ofensiva migratoria.

La Casa Blanca informó que Homan ofrecerá una conferencia de prensa este jueves.

Choque con el alcalde de Mineápolis

Trump intentó bajar el tono el martes al afirmar que buscaba “reducir un poco la tensión” en la ciudad. Sin embargo, el miércoles endureció su postura y acusó al alcalde Jacob Frey de estar “JUGANDO CON FUEGO” por negarse a movilizar a la policía local para colaborar con la ofensiva federal contra la inmigración.

Frey respondió en X que la labor de la policía municipal es garantizar la seguridad de los ciudadanos y no hacer cumplir leyes federales migratorias.

“Quiero que eviten homicidios, no que cacen a un padre trabajador”, añadió el alcalde, en referencia al caso de un ciudadano ecuatoriano y su hijo de cinco años, detenidos en Mineápolis el 20 de enero y recluidos en un centro en Texas.

El conflicto amenaza con escalar al Congreso, donde legisladores demócratas advirtieron que podrían bloquear partidas presupuestarias si no se aplican reformas para frenar operativos de estilo militar por parte de las agencias de inmigración.

En paralelo, un juez federal bloqueó temporalmente el miércoles la medida del Gobierno de detener a refugiados en Minesota que esperan por su residencia permanente y ordenó la liberación de quienes permanecen detenidos.

Aunque la Casa Blanca sostiene que la ofensiva apunta a delincuentes peligrosos, el uso de agentes encapuchados y fuertemente armados en detenciones callejeras, en viviendas y centros de trabajo ha generado alarma en distintas ciudades.

La indignación se intensificó tras las muertes de Pretti y Good.

Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, justificó inicialmente el tiroteo de Pretti calificándolo de un “asesino en potencia”, pese a que el video del hecho muestra que el enfermero no representaba una amenaza cuando fue baleado por la espalda mientras estaba inmovilizado.

Posteriormente, Miller admitió que los agentes “podrían no haber estado siguiendo el protocolo”.

En Mineápolis, la activista comunitaria Jennifer Arnold aseguró que, pese al discurso oficial, las detenciones continúan.

“La administración Trump dice que va a cambiar de táctica... pero no estamos viendo nada diferente sobre el terreno; la gente sigue siendo arrancada de las calles”, dijo.

El clima político se deterioró aún más luego de que un hombre rociara con un líquido a la congresista Ilhan Omar, nacida en Somalia, mientras ofrecía un discurso el martes por la noche.

El sospechoso, identificado como Anthony Kazmierczak, de 55 años, fue detenido.

Omar atribuyó el incidente al ambiente generado por los ataques persistentes de Trump, quien ha insistido en que la legisladora debería ser enviada de vuelta a Somalia.