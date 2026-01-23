Manifestantes en Minnesota desafían redadas antiinmigración tras detención de un niño de cinco años

Personas sostienen pancartas en referencia a Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años que fue retenido por agentes de inmigración, durante la protesta “ICE fuera de Minnesota: Día de la Verdad y la Libertad”, en Minneapolis, Minnesota

Mineápolis, Estados Unidos. Miles de personas desafiaron este viernes las bajas temperaturas en Mineápolis para protestar contra las masivas redadas antiinmigración del gobierno de Estados Unidos, y varios negocios cerraron sus puertas en medio de la indignación por la detención de un niño de cinco años.

Restaurantes, comercios e instituciones culturales bajaron sus persianas tras las convocatorias para desafiar las operaciones de los agentes en esta ciudad del estado de Minnesota, en el norte del país.

Miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están desplegados en Mineápolis desde hace semanas como parte de la campaña del presidente Donald Trump contra la migración.

La ciudad ha sido sacudida por protestas cada vez más tensas desde que un agente federal mató a balazos a la estadounidense Renee Good el 7 de enero durante una redada.

La indignación se reavivó con el caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su residencia.

Esta fotografía, obtenida el 23 de enero de 2026 y facilitada por las Escuelas Públicas de Columbia Heights, muestra a un agente del ICE sujetando la mochila de un estudiante de cinco años, Liam Conejo Ramos, detenido en Minnesota. (HANDOUT/AFP)

Zena Stenvik, superintendenta de escuelas públicas de Columbia Heights, donde el pequeño cursaba el preescolar, dijo que el menor fue utilizado como “carnada” por los agentes de inmigración para golpear en la puerta de la casa e intentar que salieran las personas en su interior.

“Si no luchamos, no ganamos, gana el fascismo”, dijo a la AFP un manifestante que prefirió no dar su nombre. Este residente de la zona sostenía un cartel que decía “cinco años, hermano”, en referencia al menor. “Esto no debería estar pasándole a nadie”, agregó.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó el jueves que el niño se encuentra entre los detenidos, pero explicó que los agentes buscaron protegerlo después de que su padre “huyó” de la redada.

“¿Qué se supone que deben hacer? ¿Se supone que deberían dejar que un niño de cinco años se muera de frío?”, cuestionó.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió el viernes a las autoridades estadounidenses poner fin a la “deshumanización y el trato perjudicial hacia migrantes y refugiados”.

Arias, el padre del niño, se encuentra en un centro de detención de Texas, según una base de datos de ICE que no incluye el paradero de menores de 18 años.

Manifestantes se enfrentan con agentes federales frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, en Saint Paul, Minnesota, el 8 de enero de 2026. (OCTAVIO JONES/AFP)

“Sus compañeros lo extrañan”

El oficial de la patrulla fronteriza Gregory Bovino defendió este viernes el trato que sus agentes dieron a Ramos: “Debo decir inequívocamente que somos expertos tratando con niños”, dijo a periodistas.

El comandante del ICE, Marcos Charles, aseguró que el objetivo de sus agentes no era el niño y aseguró que éstos hicieron “todo lo que podían” para que el pequeño se reuniera con su familia, pero esta se negó a abrirle la puerta después de que su padre lo dejara y huyera de los agentes antiinmigración.

Según el comandante Charles, el niño y su padre entraron al país de forma ilegal y son “deportables”.

El abogado Marc Prokosch dijo que la familia del niño cumplió con los pasos legales al solicitar asilo en Mineápolis, una ciudad santuario en la que la policía no coopera con las redadas migratorias federales.

Una maestra de Ramos, identificada como Ella, afirmó que el niño era “un estudiante brillante”.

“Sus compañeros lo extrañan. Viene todos los días a la escuela e ilumina el salón de clases. Solo quiero que vuelva sano y salvo”, dijo en un comunicado.

En Mineápolis, donde las temperaturas alcanzaron los -23°C el viernes, los manifestantes, abrigados con gorros, guantes y bufandas, corearon “Fuera ICE”.

Otra protesta se concentró frente al aeropuerto de Mineápolis - St. Paul, desde donde se deporta a los detenidos en las redadas. Los organizadores informaron de 100 arrestos.

Agentes de fronteras en Minnesota tras la muerte de una mujer por tiros de agente de ICE. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

“Es solo un pequeñito”

La exvicepresidenta demócrata Kamala Harris defendió que “Liam Ramos es solo un pequeñito”. “Debería estar en casa con su familia, no siendo usado como carnada por el ICE y retenido en un centro de detención en Texas”, escribió en X.

Ramos es uno de al menos cuatro niños detenidos en el mismo distrito escolar de Mineápolis este mes, según autoridades locales.

Los niños se han visto atrapados en las operaciones federales contra la inmigración federal, tanto bajo administraciones republicanas como demócratas.

Minnesota ha solicitado una orden de restricción temporal para la operación de ICE en el estado que, de ser otorgada por un juez federal, detendría las redadas. Se espera una audiencia el lunes.