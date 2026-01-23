El Mundo

Manifestantes en Minnesota desafían redadas antiinmigración tras detención de un niño de cinco años

Miles de personas protestaron contra las masivas redadas antiinmigración del gobierno de Estados Unidos, y varios negocios cerraron en medio de la indignación por la detención de un niño.

Por AFP
Personas sostienen pancartas en referencia a Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años que fue retenido por agentes de inmigración, durante la protesta “ICE fuera de Minnesota: Día de la Verdad y la Libertad”, en Minneapolis, Minnesota
Personas sostienen pancartas en referencia a Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años que fue retenido por agentes de inmigración, durante la protesta “ICE fuera de Minnesota: Día de la Verdad y la Libertad”, en Minneapolis, Minnesota (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







