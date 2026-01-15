El Mundo

Trump amenaza con enviar militares para sofocar protestas contra ICE en Minnesota

Trump dice que podría invocar el Acta Insurreccional, que le otorga el poder de desplegar militares en territorio nacional.

EscucharEscuchar
Por AFP
Agentes de fronteras en Minnesota tras la muerte de una mujer por tiros de agente de ICE.
Agentes de fronteras en Minnesota tras la muerte de una mujer por tiros de agente de ICE. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpMinnesotaICEmigración
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.