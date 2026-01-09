Tras muerte de mujer en Minneapolis, agentes federales hieren a tiros a dos personas en Portland

Agentes de fronteras en Minnesota tras la muerte de una mujer por tiros de agente de ICE.

Los Ángeles, Estados Unidos. Dos personas resultaron heridas por tiros de agentes federales en la ciudad de Portland (Oregon) en Estados Unidos el jueves, informó la policía local.

“Dos personas están en el hospital después de un tiroteo que involucró a agentes federales”, señaló la Policía de Portland en un comunicado, un día después de que una mujer muriera por el disparo de un oficial de inmigración en Mineápolis.

La policía local —que recalcó que sus agentes no estuvieron involucrados en el tiroteo— dijo en un comunicado que acudió tras recibir llamados de auxilio a primera hora de la tarde.

Según el New York Times, funcionarios de la ciudad informaron que la policía respondió a un reporte de disparos en el sureste de Portland a las 2:18 p. m. (hora del Pacífico). A los agentes se les dijo que un hombre había sido baleado y solicitaba ayuda; según un comunicado de la policía, los agentes encontraron a un hombre y a una mujer con heridas de bala.

El Times agregó que la presidenta del Concejo Municipal de Portland dijo durante una reunión del concejo el jueves por la tarde que creía que las dos personas que habían sido baleadas seguían con vida.

Noticia en desarrollo...