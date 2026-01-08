El Mundo

Asesinato de conductora de vehículo a manos de un agente del ICE desata manifestaciones en Minnesota

Alcalde de Minneapolis exige a ICE retirarse de la ciudad; JD Vance llama a la víctima ‘izquierdista trastornada’. ¿Qué pasó realmente?

EscucharEscuchar
Por AFP y Redacción de La Nación
Tiroteo en Minnesota a cargo de un agente de ICE provocó una oleada de críticas







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ICETiroteo MinneapolisEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.