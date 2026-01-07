Agente de migraciones de Estados Unidos mata a conductora de vehículo: ¿Qué pasó en Minnesota?

La bandera de los Estados Unidos a media asta en honor al expresidente de los Estados Unidos, George H.W. Foto: AFP

Nueva York, Estados Unidos. Un agente de inmigración del estado de Minnesota mató a tiros a una mujer que presuntamente había tratado atropellar a algunos de sus compañeros con un vehículo, según informaron el miércoles autoridades estadounidenses, que calificaron el hecho de “acto de terrorismo”.

“Atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en X.

“Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia. La presunta autora fue alcanzada y falleció. Se espera que los agentes que resultaron heridos se recuperen por completo”.

El alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, exigió a ICE retirarse de la ciudad. Asimismo, negó que la situación que resultó en la muerte de la mujer fuera una acción en defensa propia de los agentes, alegando que eso no era lo que mostraba el video.

Mayor Jacob Frey: "They are already trying to spin this as an action of self defense. Having seen the video myself, I want to tell everybody directly that is bullshit." pic.twitter.com/zpvi69CNji — Aaron Rupar (@atrupar) January 7, 2026

En algunas ciudades se han producido protestas contra las operaciones de los agentes migratorios para detener y expulsar migrantes ordenadas por el gobierno de Donald Trump.