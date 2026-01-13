Trump dice a Minnesota que viene el día de ‘ajuste de cuentas y represalias’ contra demócratas del estado

Manifestantes se enfrentan con agentes federales frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, en Saint Paul, Minnesota, el 8 de enero de 2026.

El presidente de los Estados Unidos,Donald Trump, publicó en su cuenta de Truth Social, su red social, que el “día de ajuste de cuentas y las represalias están llegando”. El gobierno ha reiterado acusaciones de que el estado, de líderes demócratas, permite que los migrantes cometan fraude en acceso a servicios sociales.

“Los demócratas de Minnesota aman el caos que están provocando anarquistas y agitadores profesionales porque así se desvía la atención de los $19.000 millones que fueron robados por personas realmente malas y trastornadas. ¡NO TEMAN, GRAN GENTE DE MINNESOTA, EL DÍA DEL AJUSTE DE CUENTAS Y LAS REPRESALIAS ESTÁ LLEGANDO!“, escribió el presidente republicano.

De acuerdo con Politico, más de 90 personas han sido acusadas por un fraude tras una investigación de muchos años en torno a servicios de nutrición y servicios sociales.

Las protestas contra la policía migratoria, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), recrudecieron después de que uno de sus oficiales mató a una mujer, Renee Good, en un tiroteo. El alcalde de Mineápolis ha insistido en que ella no participaba de protestas ni intentó atropellar al oficial. Los videos no muestran intención de agredirlo, según un análisis del New York Times.

Empero, Trump y múltiples autoridades del gobierno federal han insistido en que la mujer actuó de forma agresiva; incluso el presidente dijo que estaba en el hospital, pese a que en múltiples videos se le ve caminando a su vehículo.

“El caos que ICE y la administración Trump han provocado en Mineápolis hizo que esta tragedia fuera lamentablemente predecible», escribió el alcalde Jacob Frey en el Times. “He visto varios videos, desde múltiples ángulos; parece claro que la señora Good, madre de tres hijos, estaba intentando abandonar el lugar, no atacar a un agente”, añadió.

Este martes, The Guardian reveló que cuatro altos funcionarios del Departamento de Justicia dimitieron en protesta tras la decisión de no investigar el asesinato de Renée Good. Tres se negaron a indagar a la viuda de la víctima, presionados por las autoridades, informó el Times.