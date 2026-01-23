El Mundo

Crece indignación en Estados Unidos tras la detención de niño de cinco años en operativo contra inmigrantes

El pequeño habría sido trasladado a un centro de detención en San Antonio, Texas, junto a su padre

EscucharEscuchar
Por AFP
Personas se manifiestan contra el ICE durante una vigilia en honor a una mujer que fue asesinada a tiros por un agente de inmigración ese mismo día en Minneapolis, Minnesota, el 7 de enero al anochecer. Fotografía:
Personas se manifiestan contra el ICE durante una vigilia en honor a una mujer que fue asesinada a tiros por un agente de inmigración en Minneapolis, Minnesota, el 7 de enero. (KEREM YUCEL/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosICEMinneapolis
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.