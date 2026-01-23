Crece indignación en Estados Unidos tras la detención de niño de cinco años en operativo contra inmigrantes

Personas se manifiestan contra el ICE durante una vigilia en honor a una mujer que fue asesinada a tiros por un agente de inmigración en Minneapolis, Minnesota, el 7 de enero.

Minneapolis, Estados Unidos. La detención de un niño de cinco años durante un operativo contra inmigrantes en Minneapolis provocó indignación este viernes 23 de enero en esa ciudad, donde el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, defendió la actuación de los agentes.

Miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentran desplegados en Minneapolis como parte de la campaña del presidente Donald Trump contra la inmigración.

El vicepresidente confirmó el jueves 22 de enero que el pequeño Liam Conejo Ramos se encontraba entre los detenidos, pero explicó que los agentes intentaron protegerlo después de que su padre “huyera” de un operativo.

“¿Qué creen que debería pasar? ¿Deberían dejar que un niño de cinco años muera de frío?”, cuestionó.

Varios políticos demócratas criticaron la acción de los agentes del ICE.

Por su parte, el congresista demócrata Joaquín Castro rechazó la explicación de Vance y calificó a los funcionarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos de “mentirosos compulsivos”. Añadió que su equipo no pudo localizar al menor, quien, según informes, fue trasladado junto con su padre a un centro de detención en San Antonio, Texas.

La exvicepresidenta Kamala Harris también rechazó la detención del menor: “Liam Ramos es solo un niño. Debería estar en casa con su familia, no siendo usado como cebo por ICE y retenido en un centro de detención en Texas”, escribió en X (antes Twitter).

Harris publicó una foto del niño con un gorro azul de conejo mientras alguien parece sujetarlo por la mochila.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, criticó al gobierno federal por tratar a los niños “como criminales”.

Liam Ramos is just a baby. He should be at home with his family, not used as bait by ICE and held in a Texas detention center.



I am outraged, and you should be too. pic.twitter.com/djr2z1AG0N — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 22, 2026

En redes sociales circulan convocatorias de protesta contra ICE y se espera una manifestación en el centro de Minneapolis para este viernes.

El abogado Marc Prokosch declaró que el niño y su padre siguieron los procedimientos legales al solicitar asilo en Minneapolis, una ciudad santuario donde la policía no coopera con las operaciones federales de inmigración.

Vance afirmó que la “falta de cooperación” obstaculiza los esfuerzos del ICE y aumenta la tensión.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación este viernes por los “abusos sistemáticos” de las autoridades estadounidenses contra inmigrantes y refugiados, e instó a poner fin a las “prácticas que destruyen familias”.

Minneapolis ha sido escenario de protestas cada vez más tensas desde que una mujer fue asesinada por un agente del ICE el 7 de enero durante un operativo antiinmigratorio.

El agente que disparó, Jonathan Ross, no fue suspendido ni acusado de ningún delito. Trump y sus funcionarios rápidamente defendieron sus acciones como defensa propia.