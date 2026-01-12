Donald Trump publica imagen donde se presenta como ‘presidente interino’ de Venezuela

Donald Trump publicó una imagen en la que se presenta como presidente de EE. UU. y presidente encargado de Venezuela a partir de enero de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este domingo una imagen en su cuenta oficial de Truth Social en la que aparece como “presidente interino de Venezuela” a partir de enero de 2026.

La publicación, que incluye una fotografía suya con el título “Retrato oficial, 2025”, lo identifica también como el 45.° y 47.° presidente de Estados Unidos, junto a su actual vicepresidente, JD Vance.

La imagen simula el estilo visual de una ficha biográfica oficial, como las utilizadas en sitios institucionales.

Esta fue la imagen publicada por Donald Trump en la que se identifica como "presidente interino de Venezuela". (Truth Social/Cortesía)

Sin embargo, la versión oficial de Wikipedia en inglés solo identifica a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, sin ninguna mención a un cargo vinculado con Venezuela.

La publicación se enmarca luego de que Estados Unidos capturara al exlíder venezolano Nicolás Maduro en Caracas en una audaz operación militar.