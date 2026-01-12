El Mundo

Donald Trump publica imagen donde se presenta como ‘presidente interino’ de Venezuela

La publicación la realizó en su red Truth Social

Por Cristian Mora
Donald Trump
Donald Trump publicó una imagen en la que se presenta como presidente de EE. UU. y presidente encargado de Venezuela a partir de enero de 2026. (La Nación/Cortesía)







