El Mundo

Trump vigila a Irán y envía flota naval al Golfo para aumentar presión militar

Presidente de Estados Unidos confirmó el desplazamiento de una flota de la Armada hacia el Golfo Pérsico

EscucharEscuchar
Por AFP
Autobuses que fueron incendiados en una estación durante las recientes protestas públicas en Teherán el 21 de enero. Las manifestaciones, que estallaron a finales de diciembre por la indignación por las dificultades económicas, derivaron en protestas, consideradas ampliamente como el mayor desafío al liderazgo iraní en años. Fotografía:
Autobuses que fueron incendiados en una estación durante las recientes protestas públicas en Teherán el 21 de enero. Las manifestaciones, que estallaron a finales de diciembre por la indignación por las dificultades económicas, derivaron en protestas, consideradas ampliamente como el mayor desafío al liderazgo iraní en años. Fotografía: (ATTA KENARE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Trump IránFlota estadounidense GolfoGolfo PérsicoTensión Estados Unidos Irán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.