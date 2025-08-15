Polémica en Washington: fiscal demanda a Trump por tomar control de la Policía

El lunes, Trump anunció el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y la puesta a cargo de la policía de Washington para combatir la delincuencia en la capital estadounidense. "Hoy es el Día de la Liberación de Washington D. C. y vamos a recuperar nuestra capital", declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Washington, Estados Unidos. El fiscal general de Washington demandó a la administración de Donald Trump por lo que llamó una toma de control “hostil” de la fuerza policial de la capital estadounidense, necesaria según el presidente republicano para combatir el crimen violento.

Esta semana, el mandatario colocó a la Policía Metropolitana de la capital bajo el control del gobierno federal y envió a la Guardia Nacional a las calles de la ciudad.

Luego la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió una orden para designar a un funcionario seleccionado por ella como comisionado policial temporal.

La ley federal que gobierna a la capital “no autoriza esta usurpación descarada de la autoridad del distrito sobre su propio gobierno”, escribió el fiscal Brian Schwalb en una demanda presentada ante un tribunal federal.

Schwalb pidió una suspensión inmediata de la orden de Bondi.

Las acciones del gobierno “van más allá de los limites de la autoridad restringida del presidente y, en cambio, buscan la toma (de control) hostil” del Departamento Metropolitano de Policía (MPD, por sus siglas en inglés), afirmó Schwalb en una declaración en las redes sociales.

“Esta es una afrenta a la dignidad y autonomía de 700.000 estadounidenses que llaman casa a Washington”, agregó.

A diferencia de los 50 estados, Washington opera bajo una relación única con el gobierno federal que limita su autonomía y garantiza al Congreso control extraordinario sobre los asuntos locales.

Desde mediados de los años 70, la Ley de Autonomía Local ha permitido a los residentes elegir un alcalde y un ayuntamiento, aunque el Congreso sigue manejando el presupuesto de la ciudad.

La ciudad, abrumadoramente demócrata, enfrenta denuncias de los políticos republicanos de que está sobrepasada por el crimen, plagada de personas sin techo y mal manejada financieramente.

Sin embargo, información de la Policía de Washington muestra caídas significantes en el crimen violento entre 2023 y 2024, aunque eso ocurrió tras un repunte luego de la pandemia.

Trump acusa a demócratas de pagar a manifestantes para protestar

Por su parte, Donald Trump denunció que el Partido Demócrata está “pagando” a manifestantes para protestar contra el despliegue de seguridad en la capital del país, Washington D.C, en la repetición de la acusación nunca refrendada que ya dejó caer hace unas semanas, durante las protestas contra las redadas migratorias en California.

En esta ocasión, Trump se ampara en unas declaraciones formuladas hace dos días por el director de la compañía Crowds on Demand, Adam Swart, un conocido simpatizante del presidente, quien aseguró a la cadena estadounidense Fox que su empresa recibió un 400% más de solicitudes de manifestantes pagados este año que durante el mismo período del año pasado.

“Acaban de descubrir que los demócratas están comprando a manifestantes para combatir contra mi ataque contra la criminalidad”, denunció el presidente en su cuenta de su plataforma Truth Social.

“Son criminales que apoyan al criminal. No pueden ser elegidos”, añadió.

Sin embargo, Swart siempre ha dicho que ha rechazado peticiones de opositores de Trump para engordar las filas de sus manifestaciones.

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ya avisó durante las protestas en California que el Departamento de Justicia y el FBI investigarían la presunta existencia de “manifestantes a sueldo” en el estado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó el 11 de agosto fuerzas militares y federales para frenar la delincuencia violenta en Washington, en su afán por cumplir su promesa de campaña de ser un presidente de "ley y orden". El líder republicano afirmó que pondría a la Policía Metropolitana de la ciudad bajo el control del gobierno federal, al tiempo que enviaría a la Guardia Nacional a las calles de la capital estadounidense. (ALEX WROBLEWSKI/AFP)

Gabbard aseguró que había anuncios en la conocida web de contactos Craigslist que pagaban “miles de dólares” a gente para participar en “violentos disturbios”.

Los anuncios, en realidad, fueron publicados por un comentarista satírico, Joey LaFleur, en lo que describió como una broma sin relación con las protestas.

