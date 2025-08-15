El Mundo

Polémica en Washington: fiscal demanda a Trump por tomar control de la Policía

Tras el nombramiento de un comisionado federal y el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional

EscucharEscuchar
Por AFP y Europa Press
El lunes, Trump anunció el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y la puesta a cargo de la policía de Washington para combatir la delincuencia en la capital estadounidense. "Hoy es el Día de la Liberación de Washington D. C. y vamos a recuperar nuestra capital", declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
El lunes, Trump anunció el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y la puesta a cargo de la policía de Washington para combatir la delincuencia en la capital estadounidense. "Hoy es el Día de la Liberación de Washington D. C. y vamos a recuperar nuestra capital", declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PolémicaWashingtonDonald TrumpPolicía
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.