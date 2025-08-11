El Mundo

¿Qué hace la Guardia Nacional de Estados Unidos que Trump desplegó en Washington D.C.?

La mayoría de las fuerzas de la Guardia Nacional responden a los gobernadores estatales, pero en Washington estas tropas ya solo responden al presidente

Por AFP
US President Donald Trump, alongside Secretary of Defense Pete Hegseth (L), speaks during a news conference to discuss crime in Washington, DC, in the Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, DC, on August 11, 2025. President Donald Trump announced Monday that he was deploying National Guard troops and putting the Washington police force under federal control to tackle crime in the US capital. "This is Liberation Day in DC, and we're going to take our capital back," Trump said at a White House press conference. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda), habla durante una conferencia de prensa sobre la delincuencia en Washington D. C., en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







