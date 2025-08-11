¿Qué hace la Guardia Nacional de Estados Unidos que Trump desplegó en Washington D.C.?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda), habla durante una conferencia de prensa sobre la delincuencia en Washington D. C., en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C.

Nueva York, Estados Unidos. Donald Trump ordenó el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional en Washington, la capital del país, como parte de lo que califica como una campaña contra la delincuencia.

La decisión del presidente estadounidense de desplegar efectivos de la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia (DC), que alberga a la capital del país, se produce después de una medida similar en Los Ángeles en junio tras las protestas contra las redadas contra la inmigración y ha advertido que otras ciudades deberían tomar nota.

LEA MÁS: Trump ordena despliegue de la guardia nacional en Washington D.C. para ‘limpiarla’ de la delincuencia

La mayoría de las fuerzas de la Guardia Nacional responden a los gobernadores estatales y deben ser “federalizadas” para quedar bajo control presidencial, pero en Washington estas tropas ya solo responden al presidente.

Fuerza militar de reserva

La Guardia Nacional es una fuerza militar de reserva dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo que significa que la mayoría de sus miembros prestan servicio a tiempo parcial mientras desempeñan trabajos civiles o realizan otras actividades.

Como fuerza de respuesta, la Guardia Nacional puede movilizarse rápidamente para hacer frente a situaciones de emergencia en territorio estadounidense, normalmente en caso de desastres naturales.

Cuando es necesario, las unidades de la Guardia Nacional también pueden activarse para su despliegue en zonas de combate, especialmente si Estados Unidos está en guerra.

A diferencia de otros cuerpos del ejército estadounidense, la Guardia Nacional desempeña funciones tanto a nivel estatal como federal, y está organizada en agrupaciones con presencia en los 50 estados del país, así como en el Distrito de Columbia y los territorios estadounidenses de Puerto Rico, Guam e Islas Vírgenes.

Como fuerza de base estatal, generalmente es el gobernador de un estado o territorio quien activa y comanda la Guardia Nacional cuando es necesario.

Sin embargo, en algunas situaciones la Guardia Nacional puede ser “federalizada” por el presidente, con lo que queda bajo su control hasta que finalice la misión federal específica.

El último presupuesto del Departamento de Defensa autoriza un total de 433.000 efectivos para este cuerpo, repartidos entre la Guardia Nacional del Aire y la Guardia Nacional del Ejército.

Esto significa que, en comparación con otros componentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la Guardia Nacional solo es superada por el Ejército en cuanto a tamaño.

Respuesta de emergencia

En caso de huracanes, incendios forestales e inundaciones, a menudo se recurre a la Guardia Nacional para que ayude a evacuar zonas peligrosas, entregue suministros en lugares aislados o proporcione el equipo especializado necesario para retirar escombros peligrosos.

El mayor despliegue de la Guardia Nacional en los últimos años se produjo durante la pandemia de covid-19, ayudando a construir centros de emergencia y dotarlos de personal, transportar suministros sanitarios por todo el país y coordinar otros aspectos logísticos.

Fuera de un desastre natural, el despliegue de la Guardia Nacional puede ordenarse en emergencias creadas por la ruptura del orden público.

Protestas

Durante las protestas generalizadas de Black Lives Matter, en 2020, más de la mitad de los estados del país activaron a la Guardia Nacional para mantener el orden y ayudar a hacer cumplir los toques de queda.

En 1992 fue desplegada en Los Ángeles para responder a los disturbios que se produjeron después de que los agentes de policía que habían golpeado al automovilista Rodney King fueran absueltos en el juicio.

En aquel momento, los disturbios, saqueos e incendios provocados se extendieron por toda la ciudad, con decenas de muertos y miles de heridos.

La Guardia Nacional fue igualmente desplegada durante la época de las luchas por los derechos civiles, en los años 1950 y 1960, para ayudar a hacer cumplir las leyes contra la segregación racial en las escuelas, tras una histórica sentencia del Tribunal Supremo.

En mayo de 1970, en uno de los episodios más oscuros de esta fuerza, miembros de la Guardia Nacional de Ohio abrieron fuego contra manifestantes que protestaban contra la guerra en la Universidad estatal de Kent y mataron a cuatro estudiantes desarmados, lo que provocó la indignación general. Pero también llevó a una reforma de las directrices sobre el uso de la fuerza por parte de este cuerpo.