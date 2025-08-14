El Mundo

Guardia Nacional ya circula en Washington para ‘recuperar la ley y el orden’

Trump ordenó el despliegue como parte de lo que describió como una ofensiva contra la delincuencia en la capital, donde los delitos violentos han, sin embargo, disminuido.

Por AFP
A military vehicle is seen near the US Capitol in Washington, DC, on August 14, 2025. US President Donald Trump on August 11 deployed military and federal law enforcement to curb violent crime in Washington, as he seeks to make good on his campaign pledge to be a "law and order" president. The Republican leader said he would place the city's Metropolitan Police under federal government control while also sending the National Guard onto the streets of the US capital. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Un vehículo militar es visto cerca del Capitolio de Estados Unidos, en Washington D. C. (JIM WATSON/AFP)







Guardia NacionalDonald TrumpEstados Unidosinseguridad
