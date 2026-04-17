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Papa León XIV denuncia uso de inteligencia artificial para fomentar ‘conflictos, miedos y violencia’

Declaraciones del papa llegan después de que Donald Trump publicó una imagen en la que aparece como si fuera Jesucristo y la borró tras la indignación de la derecha religiosa estadounidense

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Por AFP

Yaundé, Camerún. En el tercer día de su gira por Camerún, el papa León XIV denunció este viernes el uso de la inteligencia artificial (IA) para fomentar “la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia”.








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