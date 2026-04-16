El Mundo

Alarma por amenaza de bomba en casa del hermano del papa León XIV en Estados Unidos

Vecinos fueron evacuados tras alerta en vivienda de familiar del papa León XIV en Illinois; autoridades confirmaron que no había riesgo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Amenaza de bomba en casa de hermano del papa León XIV activó operativo policial en Illinois. No hubo explosivos ni heridos.
Amenaza de bomba en casa de hermano del papa León XIV activó operativo policial en Illinois. No hubo explosivos ni heridos. (National Catholic Reporter/National Catholic Reporter)







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