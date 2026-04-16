Alarma por amenaza de bomba en casa del hermano del papa León XIV en Estados Unidos

Amenaza de bomba en casa de hermano del papa León XIV activó operativo policial en Illinois. No hubo explosivos ni heridos.

La policía de New Lenox, en Illinois, atendió la noche del miércoles 15 una amenaza de bomba en la vivienda de John Prevost, hermano del papa León XIV. El hecho activó un operativo de seguridad en la zona residencial.

Las autoridades informaron que establecieron un perímetro de seguridad para proteger a los vecinos. Varias personas debieron salir de sus casas mientras los equipos especializados revisaban el lugar.

Tras una inspección detallada, los agentes descartaron la presencia de explosivos. La policía determinó que la amenaza no tenía fundamento y no existía material peligroso en la vivienda.

El incidente no dejó personas heridas. Los vecinos regresaron a sus hogares una vez que finalizó el operativo.

La investigación sigue en curso. Las autoridades buscan identificar el origen de la denuncia.

El episodio ocurrió en medio de una tensión política reciente. Se registró un intercambio de declaraciones entre Donald Trump y el papa León XIV. El presidente de Estados Unidos expresó respaldo a Louis Prevost, otro de los hermanos del pontífice, quien manifestó afinidad con Trump.

En ese contexto, el papa León XIV indicó que no siente temor ante las amenazas del mandatario. Señaló que mantendrá su postura contra la guerra y que existe un camino mejor.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.