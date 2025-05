Hermano del papa revela que León XIV no deseaba ser elegido pontífice: ‘Dios no lo quiera‘, decía

(The New York Times/NYT)

John Prevost, hermano del papa León XIV, muestra una portada del diario Chicago Sun-Times en su casa en Illinois, tras la histórica elección de su hermano como el primer papa originario de Estados Unidos. En entrevista con The New York Times, aseguró que León XIV no deseaba inicialmente ser elegido pontífice.

En una entrevista con The New York Times, John Prevost, hermano mayor de León XIV, aseguró que el ahora pontífice estadounidense no deseaba ser elegido papa.

Consultado sobre si su hermano había expresado el deseo de ser papa, John Prevost respondió que no. Afirmó que, al menos en un inicio, su hermano solía decir: “absolutamente no, absolutamente no, Dios nos libre”.

John, residente de New Lenox, Illinois, explicó que su hermano, antes del cónclave, le manifestó que no había posibilidad de que lo eligieran. “Dijo que no, que no iba a pasar”, afirmó durante una conversación con el medio estadounidense.

Pese a esa negativa inicial, el cardenal Robert Francis Prevost, ahora papa León XIV, fue finalmente elegido como el primer papa originario de Estados Unidos, un hecho histórico que ha transformado por completo la vida de su familia y allegados en Illinois.

La entrevista, realizada en la residencia de John Prevost, de 71 años, reveló también cómo la percepción del nuevo papa sobre su posible elección fue cambiando con el tiempo.

Según el hermano del pontífice, al principio Robert rechazaba por completo la idea, pero más adelante reconoció que si era la voluntad de Dios, debía aceptarla.

El nuevo papa vivió gran parte de su vida en Perú como parte de su labor con los Agustinos. Se ha caracterizado, según su hermano, por su preocupación por los más desfavorecidos y por su estilo de vida sencillo.

León XIV creció en Dolton, Illinois. Su padre fue superintendente escolar y su madre, bibliotecaria. La familia mantuvo un fuerte vínculo con la iglesia local.

John Prevost señaló que, aunque aún no ha logrado comunicarse con su hermano desde el inicio del cónclave, espera hacerlo pronto.

También desmintió rumores sobre las preferencias deportivas del papa: aseguró que León XIV siempre apoyó a los White Sox, y no a los Cubs, como se había divulgado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.