Medios de Estados Unidos: la CIA habría usado drones en ataque a muelle en Venezuela

Donald Trump confirmó la destrucción de una instalación costera en Venezuela, mientras fuentes informaron a medios estadounidenses que el ataque se realizó con drones por parte de la CIA.

Por AFP
Dos buques petroleros permanecen anclados en el lago de Maracaibo, cerca de Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela, el 17 de diciembre. Fotografía:
El ataque habría impactado una zona portuaria en la costa de Venezuela, aunque las autoridades estadounidenses no han precisado la ubicación exacta del muelle. Imagen con fines ilustrativos. (ALEJANDRO PAREDES/AFP)







