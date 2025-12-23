Economía

Trump anuncia que Estados Unidos se quedará con el petróleo venezolano incautado

El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos conservará el petróleo incautado en el mar y advirtió a Nicolás Maduro sobre el poderío de la Armada estadounidense

Por Europa Press
En la imagen, Donald Trump y una extractora de petróleo en Texas
El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos conservará el petróleo incautado en el mar y advirtió a Nicolás Maduro sobre el poderío de la Armada estadounidense. (AFP/AFP)







