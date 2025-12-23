Trump anuncia que Estados Unidos se quedará con el petróleo venezolano incautado

El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos conservará el petróleo incautado en el mar y advirtió a Nicolás Maduro sobre el poderío de la Armada estadounidense.

Madrid. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el país norteamericano conservará el petróleo de los barcos incautados en las últimas semanas y mantendrá retenidas esas embarcaciones.

“Vamos a conservarlo. Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos”, afirmó Trump durante una conferencia de prensa ofrecida en Palm Beach, Florida.

Durante la comparecencia, se le consultó sobre sus declaraciones relacionadas con eventuales intervenciones en tierra —y no solo en el mar— para frenar el narcotráfico, y específicamente si se refería a Venezuela.

“No. En cualquier parte. En cualquier parte de la que salga droga, no solo Venezuela”, respondió el mandatario.

Además, lanzó una advertencia contra su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, al señalar que “si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”.

“(Maduro) puede hacer lo que quiera, tenemos una Armada enorme, la más grande que hemos tenido nunca y, con diferencia, la más grande que hemos tenido nunca en Sudamérica”, agregó.

Como en ocasiones anteriores, Trump reiteró sus acusaciones contra las autoridades venezolanas, a quienes señaló de haber “enviado a gente de prisiones, instituciones mentales y manicomios a Estados Unidos, que entraron sin más porque (su predecesor, Joe) Biden tenía una política de fronteras abiertas”.

En esa línea, indicó que ha conversado con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y con el “zar de las fronteras”, Tom Homan, quienes, según afirmó, “han hecho un trabajo increíble”.

“Estamos actuando con mucha rapidez. Pero esto nunca debería haber ocurrido. Sin embargo, Venezuela se aprovechó más que ningún otro país de las fronteras abiertas que creó Biden”, sostuvo.

Estas declaraciones se produjeron durante una conferencia de prensa en la que el presidente anunció un plan para la construcción de buques de guerra, con el objetivo de modernizar la Armada estadounidense, incluido el desarrollo de un nuevo tipo de embarcación de gran tonelaje.