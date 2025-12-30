El Mundo

Ataque de Estados Unidos en el Pacífico contra presunta narcolancha deja dos fallecidos

Dos personas murieron en un nuevo ataque de Estados Unidos contra una embarcación en el Pacífico. Fuerzas estadounidenses compartieron un video.

Por AFP







