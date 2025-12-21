El Mundo

Estados Unidos intercepta un tercer buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Abordaje ocurrió en aguas internacionales y se suma a otras dos operaciones recientes

Por La Nación / Argentina / GDA
Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela, poco después de que Nicolás Maduro pidiera “¡No crazy war, please!” ante el despliegue norteamericano en la región.
Estados Unidos interceptó un tercer buque petrolero pertenenciente a Venezuela tras otras dos embarcaciones. Se tratan de el petrolero “Skipper”, el pasado 10 de diciembre; y al petrolero “Centuries” durante la noche del sábado. (NICHOLAS KAMM HO/AFP)







La Nación / Argentina / GDA

