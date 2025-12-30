El Mundo

Trump y Netanyahu: los 5 puntos decisivos de su reunión sobre Gaza e Irán

Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reunieron en Florida para tratar la tregua en Gaza, la situación de Irán y otros temas de Medio Oriente. El encuentro abordó cinco puntos principales según los líderes.

Por AFP
Los líderes discutieron la segunda fase de la tregua en Gaza y otros asuntos regionales.
Los líderes discutieron la segunda fase de la tregua en Gaza y otros asuntos regionales. (JIM WATSON/AFP)







