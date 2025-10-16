El Mundo

Netanyahu dice retorno de rehenes fallecidos es clave para el plan de paz con Hamás

Netanyahu se pronuncia sobre el plan de paz y el retorno de los rehenes fallecidos por Hamás. El primer ministro israelí dice estar “decidido” a cumplir su meta

Por AFP
Netanyahu declaró que su gobierno no tenía planes de ocupar Gaza, a la vez que se comprometió a crear corredores seguros para la ayuda humanitaria.
Netanyahu: retorno de rehenes fallecidos es clave para el plan de paz con Hamás (ABIR SULTAN/AFP)







