Libertad de expresión en América ‘atraviesa un periodo de amenazas y desafíos sin precedentes’, advierte presidente de la SIP

Democracias históricamente sólidas, como las de Estados Unidos, Costa Rica y Perú, enfrentan un deterioro alarmante en la libertad de prensa y expresión, advirtió el presidente de la SIP en República Dominicana

Por La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA
81.º Asamblea General de la SIP en República Dominicana
La 81.º Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa se celebró en República Dominicana. El jueves 16 de octubre, el presidente de la SIP advirtió sobre el deterioro de la libertad de prensa y libertad en el continente americano. (Cortesía/SIP)







