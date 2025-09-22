Jimmy Kimmel vuelve al aire con su programa: aquí le contamos los detalles

El programa de Jimmy Kimmel se transmite por la cadena ABC que es propiedad de Disney. Estuvo fuera del aire por casi una semana.

A menos de una semana de que fuera cancelado indefinidamente, el show Jimmy Kimmel Live! regresará a la pantalla este martes 23 de setiembre, informaron medios internacionales como CNN en Español.

El miércoles 17 de setiembre, el espacio dirigido por el presentador Jimmy Kimmel fue sacado del aire de manera indefinida, después de que el presentador estadounidense afirmara que parte de la derecha intentaba explotar políticamente el asesinato del activista Charlie Kirk.

El espectáculo se transmite por la televisora ABC, propiedad de Disney.

“Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA (en referencia al movimiento de Trump, Make America Great Again) tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, dijo el humorista en el episodio del lunes 15 de setiembre.

Los comentarios se registraron justo cuando autoridades de la administración de Trump prometen acciones contra organizaciones y movimientos liberales de izquierda, que comienzan a ser catalogadas como amenazas a las libertades civiles.

El regreso de Jimmy Kimmel

'Jimmy Kimmel Live!' salió al aire en enero del 2003. (Archivo)

En un comunicado difundido por la cadena ABC, se confirmó el regreso del programa a la televisora. “El miércoles pasado tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país”, dijo un portavoz de The Walt Disney Company, propietaria de ABC.

“Fue una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy y, después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar con el programa el martes”, concluyeron.

