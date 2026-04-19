Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz a tres días de que expire tregua con Estados Unidos

La tensión entre Irán y Estados Unidos sigue impactando el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave del comercio mundial.

Teherán, Irán. El estratégico estrecho de Ormuz sigue cerrado este domingo, en represalia al bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes, a tres días de que expire la tregua pactada entre los dos países en guerra.

Tras más de un mes de conflicto, que ha dejado miles de muertos y ha golpeado con fuerza a la economía mundial, el anuncio del viernes sobre la reapertura de este corredor marítimo había dado un impulso inmediato a los mercados financieros y provocado una marcada caída en los precios del petróleo.

Pero el sábado, apenas unas horas después de su reapertura, Irán señaló que retomó “el control estricto” de Ormuz, por donde en tiempos normales pasa el 20% del flujo global de hidrocarburos.

Poco después de ese anuncio, al menos tres buques comerciales que intentaban cruzar el estrecho fueron blanco de disparos.

“Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo”, advirtieron los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.

Según el sitio Marine Traffic, el tránsito por el estrecho era nulo este domingo. A primera hora de la mañana, dos metaneros se acercaron a la isla iraní de Larak, pero terminaron dando media vuelta, de acuerdo con los datos de esta plataforma de seguimiento marítimo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la acción iraní como un intento de “chantajear” a su país.

Acuerdo final ‘sigue lejos’

El endurecimiento de posturas se da en pleno despliegue diplomático para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio más allá del alto el fuego de dos semanas iniciado el 8 de abril y que está cerca de expirar.

Una primera ronda de diálogos entre Estados Unidos e Irán el 12 de abril en Pakistán terminó sin acuerdo.

El viernes, Trump dijo a la AFP que un acuerdo de paz estaba “muy cerca”, y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, un punto clave de las negociaciones.

No obstante, Irán negó haber aceptado el traslado de esas reservas de material fisible.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que desarrollar un programa nuclear es un “derecho” de Irán.

“¿Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos afirme que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares sin explicar por qué?”, señaló el presidente iraní.

El 17 de abril del 2026, simpatizantes del movimiento hutí, respaldado por Irán, exhibieron armas, pancartas y banderas en una manifestación de solidaridad con Irán y Líbano en Saná, la capital de Yemen. (MOHAMMED HUWAIS/AFP)

La república islámica, que niega buscar la fabricación de un arma nuclear, defiende su derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles.

Pese a que desde Washington Donald Trump habló el sábado de “muy buenas conversaciones”, la lectura que llega desde el lado iraní vuelve a ser mucho menos optimista.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien representó a Irán en el diálogo con Washington en Pakistán, aseguró el sábado por la noche que se han “registrado avances”, pero que un acuerdo final “sigue lejos”.

Por su parte, el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, dijo el domingo sentirse “optimista” sobre la posibilidad de una prórroga al alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

“Será necesaria una prórroga (...). Soy optimista al respecto”, dijo Fidan durante un foro diplomático en Antalya, en el sur de Turquía, precisando que “quedan algunos puntos por aclarar”.

‘Línea amarilla’ en Líbano

En Líbano, el otro frente de la guerra, el ejército israelí anunció el sábado que había establecido una “línea amarilla” de demarcación en el sur del país.

El ejército israelí sigue presente en el país vecino en una franja de diez kilómetros de profundidad desde la frontera, en espera de las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre Líbano e Israel, en estado de guerra desde 1948.

Por ahora, un alto el fuego rige entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, tras mes y medio de conflicto que deja en Líbano cerca de 2.300 muertos y un millón de desplazados.

Aprovechando la calma, el ejército libanés está reparando caminos y puentes que habían quedado inutilizables por los bombardeos israelíes.

Sin embargo, muchos habitantes parecen dudar en regresar de manera permanente, dada la fragilidad del alto el fuego que suspendió las hostilidades iniciadas el 2 de marzo.

Ese día, Hezbolá atacó a Israel en represalia por la ofensiva israelo‑estadounidense contra Irán.

“Si regresamos de manera definitiva, tememos perder nuestro lugar en la escuela donde nos refugiamos”, dijo Hassan, de 29 años, en la capital libanesa, temiendo que se reanuden los bombardeos.