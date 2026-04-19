El Mundo

Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz a tres días de que expire tregua con Estados Unidos

Endurecimiento de posturas se da en pleno despliegue diplomático para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio

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Por AFP
El Jag Vasant, un buque cisterna con bandera india que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) y que transitó por el estrecho de Ormuz en medio de la guerra de Oriente Medio, permanece atracado en una terminal de descarga en la costa de Bombay el 1 de abril de 2026.
La tensión entre Irán y Estados Unidos sigue impactando el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave del comercio mundial. (PUNIT PARANJPE/AFP)







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