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Irán vuelve a cerrar estrecho de Ormuz ante bloqueo de sus puertos por parte de Estados Unidos

Nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por donde suele transitar una quinta del comercio mundial de hidrocarburos, podría volver a impactar en los precios del petróleo

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Por AFP

Teherán, Irán. Irán anunció este sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.








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