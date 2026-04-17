El Mundo

No quedan ‘puntos confictivos’ para un acuerdo de paz con Irán, dice Trump

Donald Trump aseguró el viernes a la AFP que no quedan “puntos conflictivos” para concluir un acuerdo de paz.

EscucharEscuchar
Por AFP
Residentes desplazados pasan junto a edificios dañados mientras regresan a sus hogares en la ciudad sureña libanesa de Nabatieh el 17 de abril de 2026.
Residentes desplazados pasan junto a edificios dañados mientras regresan a sus hogares en la ciudad sureña libanesa de Nabatieh el 17 de abril de 2026. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránConflicto en IránEstados UnidosIsrael
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.